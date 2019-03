Kes on Swedbankis üle 30 aasta töötanud ja suure hüvitisega lahkunud Birgitte Bonnesen?

18. mail 1956 Taanis Odderis sündinud Birgitte Bonneseni isa pidas väikest rõivapoodi. Bonnesen rääkis kord Rootsi raadio P1-le, et ta pole kunagi pidanud seoses töö või karjääriga mingeid plaane. Aarhusi ärikoolis hariduse saanud naine kolis 1987. aastal Rootsi, kus läks tööle Swedbanki eelkäijasse Sparbanki.



Kolmapäeval otsis politsei läbi rahapesuskandaali mässitud Swedbanki Rootsi peakontori ja siis jooksis ilmselt nõukogus läbi vaade, et pangajuhi usalduskrediit on läbi ja enne eilset aktsionäride koosolekut otsustati ta lahti lasta. Veel läinud reedel ütles ta Stockholmis Ärilehele antud intervjuus, et ei leia, et oleks midagi valesti teinud ja peaks tagasi astuma. Lahkuma saab teda sundida vaid panga nõukogu ja vähem kui nädal aega hiljem nii ka läks.

Bonnesen märkis vallandamise järgses intervjuus Expressenile, et tal hakkab nüüd uus elu. „Vaene ma ei ole,“ märkis ta. Nüüd on aeg elada säästudest ja lahkumiskompensatsioonist.

Aftonbladet kirjutas, et Bonnesen saab lahkumiskompensatsiooniks 21,5 miljonit Rootsi krooni ehk veidi üle 2 miljoni euro. Nimelt seisab panga majandusaasta aruandes, et juhul, kui Bonnesen peaks oma kohast ilma jääma, saab ta 12 kuu jooksul 75% palgast ning lisaks vallandamiskompensatsiooniks veel 75% 12 kuu palgast. Bonneseni aastapalk on veidi üle 14,3 miljoni Rootsi krooni, mis tähendab, et ta saab tõenäoliselt pehme maandumise kompensatsiooniks ligi 21,5 miljonit Rootsi krooni, märkis ajaleht.