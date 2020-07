Kes on Tallinna linnamööblihankeid järjest võitva firma eesotsas?

Ettevõtte sajaprotsendiline omanik on varem erinevates ettevõtetes juhtivatel kohtadel olnud Aave Volmer. Juhatuses on aga ka värvikas ärimees Sven Maanurm.

Extery OÜ asutati 2012. aastal ning nad tegutsevad avaliku ruumi välimööbli disaini ja tootmisega. Nendeks on peamiselt pargipingid ja prügikastid. Disainitud on need Eestis. Eestile lisaks ekspordivad nad tooteid peamiselt teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Umbes kolmandik käibest tuleb ekspordist.

2019. aasta aruannet nad veel esitanud ei ole, kuid enne seda on nii 2017. kui 2018. aastal käibed ulatunud üle 1,1 miljoni euro. Kasumit teeniti neil aastail vastavalt 131 000 ja 122 000 eurot.

Kogu raha firma arvel ei soojendata. 2017. aastal maksis Volmer endale 30 000 ja aasta hiljem juba 55 000 eurot dividende.

Äripäevale ütles Volmer, et ta ei mõista, miks öeldakse, et Tallinnas on Exteryl eelis. „Kui neil on selline tunne, et meie tooteid võetakse rohkem, siis soovitaksin teha paremaid tooteid. Ma ei oska rohkemat öelda," lausus Volmer ja lisas, et üle 40% nende toodangust läheb hoopis üle lahe Helsingisse. Soome pealinn valib Exteryt, sest nende töö on Skandinaavia tegijatest odavam.

Loe pikemat lugu Extery edust Äripäevast.