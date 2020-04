Kes on uus minister Raul Siem? Muuhulgas selgub, et tal on idufirma

Tanel Saarmann reporter RUS

Foto: erakogu

Täna tuli ootamatu uudis, et EKRE on tagasi kutsunud väliskaubanduse ja IT-ministri Kaimar Karu ning tema asemele on juba leitud ka uus inimene. Selleks on maksuameti taustaga Raul Siem, kes on ka väikestviisi ettevõtja.