Kes on võtnud kriisiajal suuremaid laene? Kredex avaldas ettevõtted, mis nende kaudu abi on saanud

Esmalt tuletame meelde, milliste meetmetega on tegu. Juba väljastatud pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks pakutav laenukäendus on Kredexil summas miljard eurot (käenduste realiseerimise ülemmäär 600 miljonit eurot). Tingimused on järgmised:

Kui pank leevendab olemasoleva SA KredEx poolt tagamata pangalaenu tagasimaksegraafikut, annab SA KredEx laenule oma käenduse;

Maksimaalne käendussumma on viis miljonit eurot ettevõtte kohta;

Võimaluse korral taastatakse fikseeritud käendus või tõstetakse käendusmäära suuremaks kui 80 protsenti tagatavast kohustusest

Teine meede on käibelaen, mida antakse kokku summas 500 miljonit eurot ja seda järgmistel tingimustel:



SA KredEx annab ettevõttele käibelaenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks, sh vajaduse korral pangalaenu maksete tasumiseks,

Maksimaalne laenusumma on viis miljonit eurot ettevõtte kohta,

Tallinkile antud laen liigitub aga erakorraliseks laenuks riiklikult olulistele projektidele. Laenusumma on siin alates 10 miljonist eurost ettevõtja kohta. Taotlusele peab oleme lisatud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ettepanek selle menetlemiseks. Tingimusi on muidugi iga meetme puhul palju, aga selliste summadega Kredex opereerimas on.

Kui järgnevaid tabeleid vaadata, siis selgub, et Kredexi meetmed ei ole sugugi kõige populaarsemad. Teada on ka see, et Kredex on paljud taotlused tagasi lükanud. Nende saamine ei ole sugugi lihtne. Kui Tallinki suurlaenu ei oleks, siis oleks pilt ikka päris nadi.

Viis riiklikult olulist projekti

Kredex saatis Ärilehele ka kogu nende kriisiaja statistika, kus on toodud välja ka need laenud ja käendused, mida oleks antud ka tavaajal. Meetmete numbrid ja kinnitatud saajad on toodud siiski tabelites.

Kredex ütleb, et ettevõtjatele suunatud KredExi kriisimeetmete raames on seni esitatud 253 nõuetele vastavat taotlust laenusummas 397 miljonit eurot. Nende hulgas on 5 taotlust summas 246 miljonit eurot, mida käsitletakse riiklikult oluliste projektidena. Positiivne otsus on tehtud 173 taotluse osas summas 184 miljonit eurot, menetluses on 46 taotlust.