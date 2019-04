Kes võidavad ja kaotavad kohvi hinna kukkumisest 13 aasta madalamale tasemele?

Spekulandid on araabika hinnalangusele panustanud juba alates 2017. aasta augustist ning kes jäid languspanuse juurde, on sellelt teeninud, kuna tollest ajast on kohv odavnenud umbes 30 protsenti. Rahajuhid panustavad, et kohvi hinnalangus jätkub. Tänavu on Araabika futuuride hind langenud New Yorgis 7,5 protsenti, 94,2 USA sendini naela kohviubade eest.

Kannatajateks on kohviubade kasvatajad. Mõnedes kohvikasvatuse maades on kohvi väljamüügihind madalam tootmiskuludest. Ja kohviubade istandust on raske kiiresti asendada muu põllumajandusliku tootmisega.

Vietnamis on robusta-kohvikasvatajad valinud teise taktika. Nad pigem ei müü kohviubasid ja hoiavad neid ladudes, lootes, et hinnad tõusevad, teatas laevanduskompanii Intimex Group. Hondurases aga ei vaevu kohviubade kasvatajad saaki koristama, kuna neil pole raha kohviubade korjajatele ega väetise eest maksmiseks.