Keset koroonakriisi käib ehitusplatsidel töö kaitsevahenditeta, pead-jalad koos

Tanel Tuisk ütles, et teda üllatas riigikantselei vastus, et ehitusobjektid riigi kehtestatud piirangute alla ei lähe ning ehitaja peab tagama töötajatele isikukaitsevahendid ja juhised ohutuks töötamiseks. Teadupärast on praegu isikukaitsevahenditest riigis ja maailmas suur puudus. Valitsus näeb vaeva, et vahendeid juurde hankida, kuid senise info järgi on need mõeldud elutähtsate teenuste tarbeks, näiteks haiglatele, hooldekodudele, päästeametile ning politsei- ja piirivalveametile. Ka pole kindel, kas ja kui palju neid lõpuks Eestisse päriselt kohale jõuab.

„Õnneks olime meie juba enne ettevaatlikud ja soetasime vastava koguse filtreid. Meie hätta ei jää, aga me oleme mures, et igal pool pannakse asjad kinni – poed pannakse kinni ja keegi kuskil käia ei tohi, aga samas töötab 150-300 inimest ehitusobjektil, igaühel tähtajad ees: maalrid, elektrikud, üldehitajad – kõik on pead-jalad koos,” räägib Tuisk. Sõlmitud lepingud kehtivad ning tähtaegu pikendatud ei ole. „Reaalselt pole see võimalik, et kõik käivad objektil kahe meetri kaugusel. Igaühel on oma tähtaeg ja kõik alltöövõtjad saavad peatöövõtja käest piitsa. Keegi riigihangete tähtaegu minu teada pikendanud pole. Kõigil on tähtajad peal ja valmis saamine on arvestatud normaalse olukorraga, mitte eriolukorraga.”

Peatöövõtu ehitusettevõttel Rand ja Tuulberg on pooleli kümmekond objekti ja ühelgi pole ehitust peatatud. „Me renoveerime ka Tartu Ülikooli kliinikumi ja ka seal töö käib. Me ei ole kuskil seda seisma pannud,” kinnitab Rand ja Tuulbergi juhatuse esimees Taivo Täht. „Eks me järgime kõiki võimalikke ja võimatuid soovitusi, mis praegu antud on, et oleks võimalikult vähe otsest kontakti ja kel vähegi on võimalik, viia töö virtuaalseks. Platsidel siis teeme seda, mida saame.”

Ehitusobjektidel kahemeetrise distantsi reeglit tema kinnitusel järgida ei saa ning ka teistest kaitsemeetmetest kinnipidamine on keeruline. „Eks me jõudumööda järgime, aga kaitsevahenditega on täpselt nii nagu on: kätepesu on platsil olemas, aga maske ja asju lihtsalt polegi kuskilt saada.”

„Nii kaua, kui valitsus pole ehitusobjekte seisma pannud, nii kaua peame tööd tegema,” nendib Täht. Lepingute peatamine tooks tema sõnul kaasa pikad ja rasked läbirääkimised tellijatega. „See on sama, nagu näiteks hambaraviga – kui valitsus paneb seisma, siis ta paneb seisma. Siis on asi ühene. Me isealgatuslikult seda teha ei saa.”

Täht lisab, et teine lugu on, kui keegi mõnel ehitusobjektil haigestub. „Muidugi, kui objektidel oleks viirus sees, siis ilmselt annaks ka tellijaga läbi rääkida, et see objekt konkreetselt seisma panna.”

Tööotsijaid murdu