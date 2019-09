Kesk- ja Ida-Euroopa 500 parima suurettevõtte edetabelis on Eestist juba üle kümne firma

Piirkonna juhtivate ettevõtete seast leiab nüüd 11 Eesti ettevõtet (eelmise aastaga võrreldes neli rohkem), seitse Läti ettevõtet (+1) ja 21 Leedu ettevõtet (+2).

Eestit esindavate ettevõtete seas hoiab kõrgeimat positsiooni Tallink Grupp (214. koht). Lisaks on edetabelis Eesti Energia AS (238), NG Kapital OÜ (258), Ericsson Eesti AS (317), Tallinna Kaubamaja Grupi AS (332), Manoir Energy OÜ (400), Enefit Energiatootmine AS (439), Baltic Sea Bunkering OÜ (482), NT Bunkering AS (487), Maxima Eesti OÜ (494) ja Orlen Eesti OU (500).

Suurim arv ettevõtteid pingereas on pärit Poolast, Ungarist ja Rumeeniast. Kesk- ja Ida-Euroopa riikide juhtivad ärisektorid on nafta- ja gaasisektor, auto- ja transporditeenused ning kaubandus, moodustades peaaegu 60% kogu tuludest.

Edetabeli ettevõtete tulud kasvasid, kasumid vähenesid

„Peamised tegurid, mis eelmisel aastal kasvule kaasa aitasid, olid eratarbimine, suurenenud investeeringud põhivaradesse ja eksport. Kuigi ligi 80% nimekirja kantud ettevõtetest näitas eelmisel aastal tulude kasvu, siis nende puhaskasum siiski kahanes,“ märkis Mantvydas Štareika, Coface‘i juht Balti riikides.

Tema sõnul takistas ettevõtete igapäevast tegevust ja võimalikku laienemist madal tööpuuduse tase ja tööealise elanikkonna vähenemine, mis tõi kaasa tööjõupuuduse. Samal ajal suurendasid kasvavad palgad ja tootmiskulud ettevõtete kogukulusid, mille tulemuseks olid väiksemad kasumid. „Lisaks on konkurents muutumas raevukamaks ja sellistes tingimustes on üha raskem kasvavaid kulusid kompenseerida,“ nentis Štareika.