Keskerakondlasest riigikogulast häirib, et baaris saab hommikul napsu

Kõlvart teatas kolmapäeval, et linnas on probleeme nii alkoholikaupluste kui ka baaridega ning rääkis vajadusest uuteks alkoholimüügi piiranguteks. Linnapea arvates pole normaalne, et baaris saab öö otsa napsu. Samuti peaks alkoholikauplus olema lasteasutusest vähemalt 150 meetri kaugusel, kuid praegu on lubatud vahemaaks 50 meetrit.

Kõlvarti sõnul on piiranguid vaja parema avaliku korra tagamiseks ning linlaste tervise kaitsmiseks.

„Tallinnas on aastaid tehtud tugevat tööd, et alkoholi liigtarbimisest tulenevaid probleeme vähendada ja ennetada. Tänaseks on juba üle kümne aasta kehtinud öine piirang alkoholi jaemüügile kogu Eestis ning vaevalt leidub enam keegi, kes seda otsust rumalaks peab,“ ütles Mölder.

Riigikogulase arvates on teema kõige kuumem pealinnas, kuhu meelelahutusasutusi kõige enam koondunud, kuid debatt alkoholimüügi piirangute kohta võiks laieneda kaugemalegi.

„Minu arvates on see põhimõtteline probleem, kui meil leidub baare ja kõrtse, mis kell 7 hommikul uksed lahti teevad, et esimestele külalistele kangem kraam välja valada,“ tõdes Mölder,

Möldri sõnul ei ole piirangute eesmärk teha meelelahutusasutuste elu kibedaks, vaid hoida mõistlikku taset.

Samuti kinnitas endine abilinnapea Mölder toetust ka Tallinnas välja pakutud ideele, keelata alkoholikaupluste tegevus lasteasutustele lähemal kui 150 meetrit. „Olen kindel, et kõik lapsevanemad on kahe käega selle poolt, et nii kooli kui ka lasteaia esistest võiksid alkoholikauplused kaugemale kolida,“ sõnas Mölder.