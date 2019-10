Keskerakondlaste rünnak: Eesti IT-sektor ei pea poliitikute ebakompetentsuse tõttu kannatama

Oleme veendunud, et on vaja küll ja ei nõustu EKRE ettepanekuga, et minister võiks piirduda vaid väliskaubandusega ja IT pole vajalik. Tänaste probleemide põhjus pole ju selles, et ministrid ei saanud kahe teemaga korraga hakkama. Vaevalt et olukord oleks parem, kui neid teemasid oleks üks. Ja isegi kui neid üldse poleks või tegemist oleks näiteks astroloogia ministriga, siis tagantjärele vaadates poleks see kedagi päästnud.

IT-sektor on see, mis teeb Eestit maailmas palju suuremaks. Eestit tuntakse meie innovaatilise e-riigi ning edukate idufirmade pärast, aga tegemist on pigem mineviku saavutustega. Ei, meil ei ole vähem idufirmasid kui kümme aastat tagasi, kuid meie majanduskeskkond, mis kümme aastat tagasi oli vaieldamatult meie regiooni parim, jääb täna naabritele alla. See on selgelt IT- ja väliskaubandusministri valdkond, kuid viimased ministrid pole selle eest võidelnud. Täna ei jõua IT-minister seisukohta võtta isegi siis, kui majanduskeskkonda liberaliseeriva eelnõu algatab parlament (nt äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu).