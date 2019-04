Keskkonnaministeerium plaanib hakata toetama elektriautode ostu

Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu antav toetus loodetakse kättesaadavaks teha kolmandas kvartalis. Keskkonnaministeeriumi energeetikanõunik Mart Raamat ütles ERR-ile, et toetusmeetme ettevalmistamine on praegu lõppjärgus.

"Me näeme täna, et ostutoetuse peamised kasusaajad võiksid olla just suure läbisõiduga kasutajad. Peamiselt on fookuses ettevõtted, aga kas see toetus on ainult ettevõtetele või on see avatud ka eraisikutele - see on üks asi, mille me peame omavahel nii ametnike tasandil kui ka ministeeriumite vahel veel kokku leppima," ütles Raamat.

Toetuse saamise tingimustesse tuleb Raamatu sõnul kindlasti nõutav läbisõidukohustus Eestis. Samas ei soovita toetuse saajaid tema sõnul koormata liigse bürokraatiaga.

Ühe varasema tööversiooni järgi oli nõutava läbisõiduna kirjas 100 000 kilomeetrit Eestis maksimaalselt nelja-aastase perioodi jooksul. Raamatu sõnul pole täpselt paigas veel ka ostutoetuse suurus ühe sõiduki kohta, aga see jääb ilmselt vahemikku 4000 kuni 6000 eurot.