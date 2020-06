Keskkonnaühendused laidavad Saaremaa silla plaani: tunnel on realistlikum

„Oleme teadlikud kavatsusest algatada riigi eriplaneering Suure väina püsiühenduse kavandamiseks ning tutvunud vastava Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja selle juurde kuuluvate materjalidega,” märkis Eesti Keskkonnaühenduste Koda 10. juunil valitsusele adresseeritud kirjas.

11 keskkonnaorganisatsiooni ühendav eestkosteorganisatsioon leidis, et riigi eriplaneeringu algatamine eelnõus pakutud kujul on ebasobiv, tulenevalt püsiühenduse silla-variandi negatiivsest mõjust Väinamere linnu- ja loodusalale, millele on koda viidanud ka oma aprillikuises ja juuni alguses saadetud kirjades rahandusministeeriumile.

„Puudub põhjus kahelda varasemate hindamiste lõppjäreldustes, mille kohaselt silla negatiivne mõju on suurem kui alternatiivsetel ühendusviisidel,” märkis keskkonnaühenduste koda.

Organisatsioon viitas ministeeriumi seisukohale kaaluda sillaehitust asjaoluga, et maakonnaplaneeringutes on näidatud ka perspektiivsete sildade maismaaotste trassialternatiivid, mitte ainult tunneli trassialternatiiv, siis ütlesid keskkonnaühendused oma seisukoha kaitseks, et neis planeeringutes ei ole otsustatud, et sillaehitust tuleb käsitleda sobiva alternatiivina.

„Vastupidi, Saare maakonnaplaneeringu 2030+ alusuuringutes on jõutud järeldusele, et tunnel on realistlikum ja eelistatavam variant, millele juhtisime tähelepanu juba oma eelmises kirjas. Euroopa Liidu ja Eesti õiguse kohaselt saab Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkust kahjustavat tegevust lubada vaid alternatiivide puudumisel,” märkis ühendus. Koja sõnul välistab see silla rajamise, kuivõrd alternatiivid sellele on olemas tunneli ning praamiliikluse näol.

„Riigi eriplaneeringus on mõttetu kaaluda alternatiive, mille elluviimine tulevikus ei ole võimalik,” leidsid keskkonnaorganisatsioonid, kelle sõnul on see piisav põhjus, miks mitte algatada sellisel kujul eriplaneeringut Suure väina püsiühenduse loomiseks.

„Euroopa Liidu ja Eesti õigusest on ka ilmne, et vähemalt Natura võrgustiku alade osas on loodusliku mitmekesisuse säilimine ülekaalukas avalik huvi. Sillaalternatiivil on igal juhul oluline negatiivne mõju looduskeskkonnale,” ütles keskkonnaühenduste koda, rõhutades, et soovitab keelduda eriplaneeringut välja pakutud kujul algatamast.