Kesklinna hotell ja Eesti üks suuremaid bussifirmasid koondavad inimesi

Kollektiivsest koondamisest andsid teada ka OÜ Nordic Hotels ja bussifirma Taisto

Nordic Hotelsi juht Feliks Mägus sõnas, et 80 inimese kollektiivkoondamise teade anti küll sisse, aga täpselt veel ei tea kui palju inimesi koondama peab. Hotelligrupis töötab kokku 120 inimest. "See oleneb sellest, millal piirid taas avatakse, millal majandus taastub, millal inimesed taas reisima hakkavad," rääkis Mägus. Piirid oleks tema arvates vajalik avada kohe.

Nordic Hotel Forumi hotellis on 278 numbrituba ja kuigi hotell on teinud üleskutseid nende tube kasutada tööruumidena, on Mäguse sõnul seda kasutatud sisuliselt vaid mõned korrad. "On võetud päeva või nädala kaupa mõnd tuba töötegemiseks, aga vähe. Väga vähe."

Nordic Hotelsi 2019. aasta käive oli 8,8 miljonit eurot ja kasum 746 779 eurot. Omanikud võtsid välja 425 000 eurot dividende.

AS Taisto Bussid põhitegevuseks on bussidega tellimusvedude korraldamine Eestis ja teistes Euroopa riikides. Neid ei maksa segi ajada teise firmaga, mil nimeks Taisto AS ning mis tegeleb liinivedudega.

Taisto Bussid AS ütleb oma 2018. aasta aruandes, et nad on kasvanud üheks suurimaks tellimusvedudega tegelevaks bussirendifirmaks Eestis. Nende müügitulu oli sel aastal 4,59 miljonit eurot ning kasum 13 712 eurot. Keskmine töötajate arv oli neil 18.