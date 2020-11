Kesklinna suurhotell sulgeb uksed ja koondab inimesed. Asemele tuleb maailmas haruldane Radissoni bränd

Viljar Arakas alustab juttu meenutusega, et hoone valmis 2001. aastal. Ta ütleb, et kui külalistele on kõik tundunud kena ja korras, siis seinte taga on olukord mitte-rahuldav. Niisiis algasid hotelli renoveerimise ettevalmistustööd juba eelmisel suvel.

„Olime „õnnelikud", et projekt sai valmis just praegu. Hotell läheb kinni ja sinna tuleb Baltikumi esimene Radisson Collection hotell. See on nende kõige kõrgem standard," räägib Efteni juht Viljar Arakas. Maailmas on vaid 14 selle brändi hotelli.

Avamine peaks aset leidma 2022. aasta alguses. Eften soovib teha sama, mida tehti äsja Hotell Palace'iga. Seegi oli kulunud, kui Eften selle soetas. „Andsime sellele sära tagasi. Juhtumisi tegeleb Radissoniga sama meeskond," ütleb Arakas.

Niisiis on Collection bränd Radissoni absoluutne tipp. Üldse rajatakse neid üle maailma loetud arv. Sellest peaks igas linnas, kus see on, saama parim hotell. Arakas ütleb, et tehnilisi nõudeid on sel palju, aga igal pool saab arvestada ka kohalike omapäradega - kultuuri ja kunstiga näiteks. „Ei ole nii, et Brüsselist kirjutatakse ette, mida teha tuleb," ütleb ta. Brüsselis asub nimelt Radissoni peakorter.

Arakal on hea meel, et 2001. aastal sai hoone ehitatud selliselt, et keskmise toa suurus on 30 ruutmeetrit. „Osad korteridki on täna väiksemad," tõdeb ta. Vaated on seal samuti väga ilusad. 2001. aastal oli see linna number 1 hotell.

Efteni käes on täna ka Hotell Palace. Arakas ütleb, et ühelgi Tallinna hotellil ei ole täna lihtne. Tal on hea meel, et Tallinnast väljas asuvatel majutusasutusetel on seis parem. „Tallinnas kõik kiratseb, kui pehmelt väljendada. Hotell Palace'is on 80 tuba ja seda on lihtsam täita kui suurt Radissoni. HORECA sektori järgmise aasta esimene kvartal tuleb väga nutune. Kui keegi kuskil viriseb, et on raske ja ta ei ole turismisektoris, siis tal ei olegi põhjust viriseda," arvab Arakas.

