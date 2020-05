Keskmise palga kasv vajutas pidurit: kasv oli viimaste aastate madalaim

Raha Foto: Tanel Meos

Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis 1404 eurot, mis on 4,8% suurem kui eelmisel aastal samal ajal. Kvartalite võrdluses on see viimaste aastate kõige tagasihoidlikum brutokuupalga kasv.