Keskmisest suuremad kulutajad: Eesti pere kulutab suvepuhkusele 716 eurot. Enamus sellest rahast jääb siiski kodumaale

„Eestlased on uuringus osalenud 17 riigi elanike võrdluses keskmisest suuremad kulutajad: eestlaste suviste kulutuste osakaal sissetulekust on 24 protsenti kõrgem uuringus osalenud riikide keskmisest tulemusest,“ märkis Ferratum Banki tegevjuhi asetäitja Antti Kumpulainen.

Eestlased kulutavad leibkonna sissetulekust puhkusega seotud tegevustele 42 protsenti ehk 716 eurot. Võrdluseks võib tuua, et soomlaste puhul on see summa 862, lätlastel 544, rootslastel 1022 ja sakslastel 929 eurot. Kodumaal ringi sõitmine on meie inimeste vaieldamatu suvine meelistegevus. „Just siseturism saab suurima osa eestlaste suvistest kulutustest,“ nentis ka Kumpulainen.

Ka soomlaste suvekulutuste pingerea esikohal troonib kodumaal reisimine. Seevastu meie lõunanaabrid lätlased eelistavad spordiüritustel osalemist.

Uuringust selgus, et üha enam inimesi tasub puhkusereisi ajal teenuste ja ostude eest pangakaardiga. Üle 60 protsenti vastanuist eelistab reisides kaardimakseid sularahale. Kaardimaksete populaarsuse kasv on märgatav, sest mullu oli see näitaja veidi üle 50 protsendi. Eestlased on Rootsi, Taani ja Norra järel ühed aktiivsemad kaardimaksete kasutajad.

Populaarsust koguvad ka mobiilimaksed. Üle 80 protsendi vastanuist Rootsis, Hollandis, Kanadas, Ühendkuningriigis, Poolas ja Brasiilias kavatsevad suvel kasutada mobiilipanganduse teenuseid.

Üle 35 protsendi vastanutest Ühendkuningriigis, Hispaanias ja Hollandis kavatsevad suvel osta teenuseid ja tooteid veebipoest. Lätlased ja soomlased eelistavad suveostudeks endiselt traditsioonilisemat jaekaubandust. Eestlased on uuringus täpselt keskel. 31 protsenti vastanuist plaanib puhkuse ajal veebist osta või tellida.