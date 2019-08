"Kui ütleme näiteks, et lähme täielikult üle tuule- või päikeseenergia peale, siis võib lahjemat sorti mürki võtta selle peale, et varsti leiame suure hulga inimesi, kes ütlevad näiteks, et neile ei meeldi, et terve Eesti on tuulikuid täis," märkis Kokk, lisades, et tema ise kuulub ka pigem nende inimeste hulka.

Küsimuse peale, mis siis tema jaoks tuulikutes nii häirivat on, märkis keskkonnaminister, et see pole mitte häiriv, aga ta julgeb väita, et mida rohkem tuulikuid tuleks, seda rohkem inimesi kurdaks näiteks visuaali, vurina või vibratsiooni üle. "Ma ei ole tuulikute vastu, lihtsalt kõigele on alati olemas vastujõud, ükskõik mida me teeme," lausus Kokk.

