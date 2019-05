Keskpangad ei pruugi suureks kriisiks valmis olla

Viimasel ajal on hakanud liikuma jutud, et keskpangad ei pruugi vist enam Euroopas seni kasutatavate ennenägematute rahapoliitiliste meetmetega järgmise kriisi korral hakkama saada.

USA investor, miljardär Ray Dalio märkis, et keskpangandus, nagu me seda teame, muutub ja miski peab asendama konventsionaalset rahandusteooriat (MMT), meeldib see siis meile või mitte.

Praegusele pangandusele alternatiivsena pakutud rahandusteooria kohaselt peavad valitsused oma rahaasju ajama kulutuste ja maksutulude varal ja mitte sõltuma keskpankadest, kas ajavad rahapoliitikat intressipoliitika abil. Teooria tõlgenduse kohaselt pole mõtet muretseda eelarvepuudujäägi ja riigivõla pärast sellistes riikides nagu USA, kellel on oma raha. Seetõttu ei saa riik raha trükkides pankrotti minna ning sestap on tavapärasest rohkem ruumi kulutada kui muudes oludes. Eeldusel, et inflatsioonilist survet eriti pole nagu praegu.