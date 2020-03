Keskpangad on jõuetud koroonakriisi lahendama, nüüd on valitsuste kord tegutseda

Teadupärast teatas Jerome Powell teisipäeva õhtul USA keskpanga intressilangetusest 0,5% võrra. USA keskpanga juht lootis sellega majandust elavdada. Loodeti suurte keskpankade koordineeritud intressilangetust ja oodati G7 rahandusministrite majandust toetavat ühisavaldust, kuid kumbagi ei tulnud.

„Tunnistame, et intressikärbe ei vähenda viirusesse nakatumise tempot ega paranda katkenud tarneahelaid,” ütles USA keskpanga juht Jerome Powell pressikonverentsil. Koroonaviiruse probleemiga eriti rängalt maadlevas Hiinas on see praegu teravaim probleem. Paljud tehased seisavad, töötajad on karantiinis. Ettevõtetel on laenud kaelas, müüki ja tarneid pole, ent palka tuleb maksta ja laene teenindada.

Eesti teise pensionisambaga liitunud elavad börside tõusu- ja langusrütmid oma rahakoti peal läbi: piisab pilgust oma pensionifondile pensionikeskuses.