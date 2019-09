Keskpank käivitab novembrist rahatrüki, majandusse voolab 20 miljardit eurot kuus - mida see Eestile kaasa toob?

Euroopa Keskpank otsustas eilsel istungil alandada hoiuseintressi -0,4 protsendilt -0,5 protsendini ning alustatakse taas võlakirjade ostmist.

Täna rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis Eesti Panga majandusanalüüsi osakonna juhataja Martti Randveer, et rahatrüki alustamise otsus oli viimase kolme aasta üks olulisemaid. Teatavasti Eesti Panga juht Madis Müller rahatrüki käivitamist ei toetanud. "Madis Mülleri ettevaatlik hoiak tulenes sellest, et majandusolukord on küll nõrgenenud euroalal, aga olukord pole nii nõrk, et nii palju peaks tegema," rääkis Randveer. "Eesti inimesi mõjutab see enim ehk seeläbi, et elavdades majandust euroalal, võimaldab see meie ettevõtetel sinna ka rohkem müüa, käivet suurendada ja palku suurendada. Eestis muudab see ehk finantseerimistingimused ettevõtetele veidi soodsamaks."

Järjest süveneva miinusmärgiga keskpanga intressimäärad on mitmes euroala riigis tekitanud küsimuse, millal lisaks suurematele ettevõtetele ka eraisikud ja väikeettevõtted oma hoiustele peale peavad maksma hakkama.

Panga asepresident Ülo Kaasik rääkis "Terevisioonis", et Eestis see stsenaarium tõenäoline ei ole.

Kaasik märkis ka, et erinevalt Euroopast, kus majandusel on hakanud taas kehvemini minema ning vaja on laenustiimulit, Eestis head ajad jätkuvad. "Eesti kontekstis tuleks laenamist endiselt hoolikalt kaaluda," ütles ta.