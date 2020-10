Keskpank: Saksamaa pangad peaksid valmistuma maksejõuetuse laineks

Saksamaa pangad peaksid arvestama majanduse kohale kogunevate äikesepilvedega Foto: Scanpix/ EPA

Saksamaa pangad peaksid valmistuma selleks, et koroonaviirusest tingitult võivad viletsamas seisus ettevõtted muutuda maksejõuetuks. Samuti on küsimärgi all kinnisvarabuumi jätkumine, kirjutas Bundesbank finantsstabiilsuse analüüsis.