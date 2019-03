Keskpanka teeb majandustõusu ajal tekkinud riigieelarve puudujääk murelikuks

Eesti Panka teeb murelikuks, et puudujääk võis tekkida olukorras, kus majandusel läheb hästi, vahendab ERRi uudisteportaal.

Ka peaminister Jüri Ratas ütles kolmapäevases Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et riigieelarve seis ei ole kiita ning kärpimise vajadus võib tekkida juba tänavu. Ratas viitas rahandusministeeriumi esialgsele kokkuvõttele eelmise aasta eelarve täitmisest, mille tulemused pole rõõmustavad.

"Esialgne indikatsioon on, et pigem on eelarves võimalusi vähem, et eelmise aasta positsioon võib tulla oodatust kehvem. Aga see selgub järgmine nädal," ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu.

"See võib tähendada seda, et see ei vasta neile reeglitele, mis meil seaduses on kokku lepitud. Ja kui selline olukord tekib, siis seadus näeb ette, et tulevikus tuleb hakata seda defitsiiti korrigeerima ülejääkidega," selgitas Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.

Eesti riigieelarve peab olema struktuurses tasakaalus kolme aasta lõikes.

"Kumulatiivne ülejääk möödunud aasta alguses oli veel ligi 200 miljonit ehk siis automaatselt see ei pea kohe tähendama, et on vaja seda korrigeerida. See oleneb täpsemalt nendest andmetest," ütles Kaasik.