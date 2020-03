Keskused ei luba poode sulgeda: rendilepingud jätkuvad, külastajate arvu või käibe vähenemine ei ole piisav põhjus

Külastajate arvu või käibe vähenemine ei ole põhjus, miks kauplus sulgeda. Loodame, et olukord stabiliseerub peagi ning hoiame üürnike uusima informatsiooniga kursis.

Kuulda on, et on poode, mis sooviks uksi sulgeda, aga neil ei lasta seda teha. On see ka teie poliitika?

Praegu lähtume eelkõige Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti juhistest. Siiski mõistame, et olukord on mitmetele rentnikele keeruline ning mõningates olukordades - eelkõige töötajate haigestumise juhul - peavad osad kauplused end ajutiselt sulgema. Rendileping jätkub sellisel juhul muutumatul kujul, aga oleme otsustanud, et sulgemisele ei saabu täiendavaid tagajärgi tänast olukorda arvesse võttes.

Mis saab siis, kui tehtaks otsus, et keskused tuleks siiski osaliselt sulgeda?

Sellises olukorras järgime juhiseid ja määrusi, mis on antud Eesti Vabariigi Valituse ja Terviseameti poolt.

Uuenenud Kristiine keskus Foto: Martin Ilustrumm

Viru keskuse kommentaar: kahjude ja kompenseerimisega saame tegeleda hiljem

Kristel Sooaru, Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Me oleme selles situatsioonis koos oma üürnikega ning töötame ka väljapääsud välja koos nendega. Hetkel on fookus pigem kahjude minimeerimine ja kollapsi pehmendamine, tekkinud kahjude fikseerimise ja nende võimaliku kompenseerimisega saame hakata tegelema siis, kui olukord on veidi stabiliseerunud.

Suhtleme oma üürnikega pidevalt kõikide kanalite kaudu ja teame ka nende raskustest. Eks erinevad sektorid on erinevalt pihta saanud, aga viimaste päevade üldise külastajate arvu langemise tingimustes on kõik, nii keskused tervikuna kui ka üürnikud kannatanud. Mood ja toitlustus (restoranid) on kõige enam löögi all, samas toidupoed, apteegid, aga ka tehnikasektor ja näiteks ka raamatupoed, loomapoed siiski suudavad opereerida mingilgi mõistlikul moel.

Kaubanduskeskus peab opereerima ühtselt, seega oleme palunud oma üürnike hoida ühtset joont, vastasel korral tekitame suurt segadust klientides, nii vähe kui neid täna on. Tegime eile lühendada oma keskuse lahtioleku aega, et võimaldada üürnikel minimeerida tööjõu kulusid (et saaks hakkama ühe vahetusega).

Kaubanduskeskuse täielikul sulgemisel ei saaks ükski üürnik käivet teha ja ka sellel on peagi negatiivsed tagajärjed. See keskuse lahtioleku aja lühendamine ei aita tõesti kahjuks väikseid poode, kes ka tavapäraselt töötavad ühe müüjaga. Kui keegi meie üürnikest ei suuda oma müügikohta lahti hoida, siis mingeid sanktsioone me ei rakenda, pigem proovime koos leida lahendust.