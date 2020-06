Kessler: finantsinspektsioon ei nõua konkreetsete pangakontode sulgemist

"Kliendile võib jääda mulje, et vaene krediidiasutus ei tahagi kontot sulgeda aga inspektsioon sunnib. See on aga lihtsalt vale: iga finantsvahendaja sätib turumajanduses ise oma riskiisu, kujundab ise oma toimingud. Seadused ja juhendid panevad aga vastavalt äri riskantsusele turuosalistele kohustusi. Mida riskantsem äri, seda suuremad kohustused. Finantsjärelevalve kontrollib nende normide täitmist," lausus ta.

Tema sõnul on vaja inimkesksemat pangandust ja vähem mehhanistliku lähenemist.

Pangakonto sulgemine peaks olema viimane variant, mitte esimene võimalus probleemi maha saamiseks. Selle asemel tuleks pangal rääkida kliendiga, püüda tegevusest aru saada ja kui andmeid ei saa või tegeletakse õigusvastaste toimingutega, alles siis peaks kaaluma konto sulgemist.

Tema sõnul ei tohiks Selveris sisseoste tegevat perenaist ja Narva korteris miljoneid liigutavat ettevõtet samamoodi kohelda. Vaja on riskipõhist lähenemist. Ka väikeste asjadega võivad kliendid jääda hammasrataste vahele, kuid loodetavasti süsteemide parandes lähevad asjad paremaks.