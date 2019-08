Ketserlikud ideed. Kui rahapoliitika ei tööta, peaks keskpangad andma raha otse inimestele

Esimene on toodud välja ökonomisti Frances Copolla raamatus The Case for People's Quantitive Easyng. Keskpank saadab tšekid inimestele. See on testitud. Finantskriisi ajal saatis Austraalia tšekid inimestele. Austraalia pääses majanduslangusest. Copolla idee alusel peaks kandma keskpank elektroonilist raha ja kandma selle inimeste arvetele. Aga ökonomistid ei langeta olulisi otsuseid. Lisaks võivad tekkida õiguslikud ja administratiivsed probleemid. USAs ja Suurbritannias eeldaks see arvatavasti uusi seadusi, kuid mitte euroalal. Seni on ainult Tšehhi keskpank viidanud, et nad võivad järgmises kriisis sellist poliitikat kasutada. Innovatsioon tuleb sageli kummalistest kohtadest.

Teist poliitikat viljeleb juba Jaapani keskpank. Hiljuti soovitas seda ka investeerimisfirma BlackRocki fondijuht. Keskpangad peaksid andma raha aktsiaomanikele, ostes börsilt aktsiaid kokku.

Vahest üllatavaim idee tuleb kõige kummalisemast kohast – Euroopa Keskpangast. Selleks on pikaajalised suunatud refinatseerimisoperatsioonid ehk kahesed intressitasemed. Selle raames antakse raha ära nii laenuvõtjatele kui säästjatele. Sellised intressimäärad tõstaks kindlasti tarbimist ja majandusaktsiivsust. Majanduses on tegelikult kaks intressimäära, mis mõjutab inimesi. Intressitase, millega nad saavad laenu võtta ja millega säästa. Intressitaseme langetamisel on probleem, et hoistajad kannatavad säästudelt saadava intressitulu vähenemise tõttu.

Aga mis oleks, kui keskpank langetaks laenuintressimäära ja tõstaks samal ajal intressimäära millega hoiustajad saavad raha säästa? Euroopa Keskpanga programm täpselt nii teekski. Nad saavad langetada pankadele antavat laenuintressi, kui need laenatakse edasi erasektorisse ja nad saavad samal ajal tõsta intressimäära, millega saab raha hoiustada. Majandusajalugu ja lihtne loogika ütlevad, et kui suurendada inimeste tulusid, siis majandus paraneb.