Kevad on saabumas. Baltika küsib taas aktsionäridelt raha juurde

Investorite seas on sageli võrreldud Baltikat kevadekuulutajana, kuna Baltikal pole mitte esimene kord kui raha on otsas ja selleks tuleb kevadel teatada uute aktsiate väljalaskest.

Et raha saada tahab Baltika tõsta aktsia nimiväärtuse 10 sendilt ühele eurole nii et kümnest senise aktsia asemel jääb üks uus aktsia. Samas vähendatakse aktsiakapitali 4,08 miljonilt eurotl 408 000-ni kahjumi katmiseks.

Baltika suuraktsionär KJK Fund, Sicav-SIF on kinnitanud valmisolekut märkida uusi aktsiaid. Nõukogu andis juhatusele nõusoleku sõlmida laenuleping KJK Fund SICAV-SIF-ilt 3 miljoni euro suuruse laenu võtmiseks järgneva 2 kuu jooksul. Planeeritav laen kannab intressi ja on lühiajaline, tähtajaga augustis 2019.

14. märtsil 2019 kinnitas AS Baltika nõukogu 2019. ja 2020. aasta tegevusplaani, millega seotud ühekordsed kulud summas 1 978 000 eurot kajastatakse 2018. aasta majandusaastaaruandes. Baltika 2018. aasta omakapitali suurus on pärast ühekordsete kulude kajastamist 67 000 eurot ning see ei vasta enam äriseadustikus sätestatud nõudele. Seadusega kooskõlas olemiseks on vajalik vähemalt 2 040 000 euro suurune omakapital.