Kevadise madalseisu seljatanud kinnisvarafirmad ennustavad visa taastumist

Kinnisvaraportaali city24.ee teatel suurenes septembris näiteks Tallinnas tehingute arv võrreldes augustiga lausa 32 protsenti. Samuti tõusid hinnad, näiteks eelmise aastaga võrreldes oli ruutmeetri hind 10 protsenti kallim. Samas oli City24 juhataja Karin Noppel-Kokerovi sõnul augustis eelmise aastaga võrreldes 20 protsenti vähem tehinguid. Noppel-Kokerov ütles aga, et kinnisvaraturul on taastumise märgid selged.

''Tundub, et see soe suvi ja pikenenud puhkused on inimeste otsused kaugemasse tulevikku lükanud, aga nüüd need siiski realiseeritakse ära,'' ütles Noppel-Kokerov. Ta lisas, et Tallinnas oli septembris korterite müük sisuliselt sama, mis eelmisel aastal.

Pindi kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman nõustus, et turg on taastumas ning selleks korraks on madalseis läbi. Samas ei julge ta tulevikku ennustada, sest majandus- ja töötusprobleemid ei ole veel kuhugi kadunud ning veel ei saa öelda, et taastumine lõplik oleks.

