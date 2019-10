KFC asutaja uskumatu teekond vägivallatsejast ja ebaõnnesõdurist geniaalse ideeni

Sanders sündis 1890. aastal. Tema isa suri, kui Sanders oli 6-aastane ja ta pidi hakkama oma vendade-õdede eest peagi ise hoolitsema. 7. klassis lahkus ta koolist ja ta asus tööle farmis.

16-aastasena valetas ta enda vanuse kohta, et saada USA sõjaväkke. Aasta pärast naases ta tsiviilellu ja hakkas tööle raudteetöölisena. Ta vallandati, kuna kakles kolleegiga. Samal ajal õppis ta juurat. Oma õigusalase karjääri rikkus ta taas kaklemise tõttu.

Sanders pidi kolima tagasi ema juurde ja hakkas nüüd elukindlustuse müügimeheks. Ja mis juhtus? Ta vallandati allumatuse tõttu. Karm mees. Ta ei andnud aga alla.

1920. aastal lõi ta laevaäri. Siis soovis ta proovida kätt lampide tegemisega, aga sai teada, et konkurendil on tema lambist valminud parem versioon. Tundus, et Sandersil ei õnnestu miski.

40-aastasena leidis ta tee kanaroogade müümise juurde. Ta tegi seda ühest tanklast. Nüüd osales ta konkurendiga võideldes surmaga lõppenud tulistamises. Neli aastat hiljem ostis ta motelli, mis põles veidi hiljem koos samas majas olnud restoraniga maha. Ta ehitas motelli uuesti üles ning pidas seda kuni II maailmasõjani. Sõja tõttu pidi ta äri sulgema.

Lõpuks läks õnneks

Pärast sõda proovis ta muuta oma restorani frantsiisiks. Tema retsept lükati 1009 korda tagasi enne kui keegi lõpuks rohelise tule andis. See "salapärane" retsept saigi nimeks Kentucky Fried Chicken. Sellest sai kiiresti edulugu. Sanders käis mööda riiki ja levitas oma frantsiisi ning palkas KFC töötajaid.