Kiik: pensionireformil on tugevaid pooldajaid ja vastaseid, aga pensioniks kogumine on endiselt hea mõte

Sotsiaalminister Tanel Kiik kirjeldas, et teiste koalitsioonierakondadega pensionireformi eelnõud kokku pannes oli tuliste arutelude all eelkõige kolm põhilist punkti. Esiteks, kas lubada teise sambaga taasühinemist ja millise aja tagant või peaks see olema põhimõtteline.

"Jõudsime järeldusele, et (taas)liitumine või väljumine ei tohiks olla kergekäeline otsus, aga tahame jätta paindlikkust, et inimene saaks soovi korral uuesti ühineda. Näiteks kui nooremana pensioni peale niiväga mõelda ei tahetud, aga hiljem on soov endale ikkagi luua võimalus uuesti raha koguma hakata." Ministeeriumite kooskõlastusringile esitatud eelnõusse sai kirja, et inimesel on pärast maksete peatamist uuesti võimalus sissemaksed taastada 10 aasta möödudes.

"Teiseks arutasime pikalt väljamakse piirsumma üle, et kas see peaks olema 10 000 või rohkem või vähem. MInistrite ja ametnikega arutelul tundus, et summasid mõne tuhandega siia-sinna liigutades see suurt pilti ei muudaks, seega kui on kogutud vähem kui 10 000 eurot, makstakse see ühe väljamaksega, kui suurem, siis kahes osas," selgitas Kiik.

"Veel on hea meel, et jõudsime kokkuleppele, et pensionieas raha väljavõtmisel on tulumaksumäär 10% ja eluaegse väljamaksega lepingu sõlmides 0%." Eelnõu kohaselt on aga enne pensioniiga raha väljavõttes vajalik maksta riigile tulumaksu täies mahus ehk 20%.

Kiik rõhutas, et nad on eelnõud tehes kohtunud paljude turuosaliste-finantssektori esindajatega, sh Eesti Panga esindajatega.