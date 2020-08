Kiiranalüüs lennundusspetsilt: kuhu peaks Nordica maksumaksja raha eest õieti lendama? Kõik peamised sihtkohad on ju kaetud?

"Eeldades, et see hullus saab läbi, hakkavad septembrist toimuma lennud peaaegu sama sagedusega nagu enne kriisi," prognoosib Airesti juht Aleksei Lupitski. "Kindlasti arvestatakse, et lendajate arv on väiksem. Aga mulle ei meenu ükski lennukompanii, kes oleks teada andnud, et nad COVID-19 järel enam Tallinnast ei lenda."

Seega küsib Lupitski, kas tegelikult on sügisel ainsatki liini, mida Nordica peaks opereerima Eesti maksumaksja raha eest ja millele ei ole konkurentide poolt nõudlust?

Kas Nordical on üldse kuhugi lennata?

"Lisaks Vilniusele on Kiiev teine sihtkoht, kus võib olla uut ruumi Nordicale, kuid mingit hädavajadust pole," märkis ta. "Siiski ei paista olevat olude normaliseerumise järel Kiievi lende liiga vähe."

Londonist kukkus Nordica ja tema eelkäija Estonian Air konkurentsi tõttu välja. Samuti Moskva lendude puhul võitis liini opereerimisel Aeroflot Nordica üle.

Kuhu saab Tallinnast lennata?

Lupitski jagab enda tehtud ülevaadet Ärilehe lugejatega, toome ära tema analüüsi täismahus.