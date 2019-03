Kiire arenguga Tartu kultuuritehas ronib juba üle aia

„Kui kümme aastat tagasi ehitati maja valmis ja oli, kuidas oli, siis nüüd on oluline, et hoone ei peaks ainult sooja, vaid et seal oleks ka värske õhk ja selle ülalpidamiskulud oleksid väikesed,” räägib Tallinna tehnikaülikooli (TalTech) ehitusfüüsika professor Targo Kalamees. Ta täpsustas, et aina tähtsamaks on muutunud hoonete sisekliima, energiatõhusus, niiskusturvalisus, täpsemalt liginullenergia nõuete täitmine.