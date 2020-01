Kiire interneti projektis pettunud lõunaeestlased küsivad raha tagasi

Aigar Kalk on üks 6000 Lõuna-Eesti inimesest, kes tegi Eesti Andmesidevõrgu üleskutse peale avalduse ja maksis 153 eurot, et saada oma Läti piiri ääres asuvasse koju kiire internet.

"See annab siia võimaluse teha kodus tööd, see annab võimaluse valvata oma majapidamist, see annab võimaluse ka nutikodu lahendusteks," selgitas Kalk oma kiire interneti soovi.

Eesti Andmesidevõrk lubas paari aasta eest, et nad viivad kiire interneti 90 protsendi Lõuna-Eesti elanikeni. Inimesi kutsuti üles sõlmima liitumisleping. Novembri lõpus said aga liituda soovijad kirja.

"Et ei, kuna riik ei rahasta rohkem, siis te olete täiesti sellest projektist väljas, aga me tegeleme sellega edasi ja võimalik, et kahe aasta jooksul on teil ikkagi võimalik see ühendus saada," tutvustas kirja sisu samuti kiiret internetti soovinud Ave Tamra.

"Kuna viimased kolm aastat on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud omavoliliselt otsustanud baasvõrgu rahastuse üle, siis ei ole Eesti Andmesidevõrk saanud piisavalt rahastust ja seetõttu ei ole meil võimalik viia kiiret internetti nii paljude soovijateni kui seda algselt planeerimise," rääkis MTÜ Eesti Andmesidevõrk esindaja Hanna Kaplan.

Ta lisas, et praegu on MTÜ-ga liitumislepingu sõlminud ca 6000 inimest, kellest pooltele on MTÜ saatnud ka teavituse, et saab neile valguskaabli ühenduse välja ehitada.

