Kiire kasv. Bitcoin tegi täna uue võimsa rekordi

Ajalooline hetk saabus täna Eesti aja järgi kell 15:13, kui krüptoraha väärtus kerkis 30 823,3 dollarini. Alles mõned nädalad tagasi ületas bitcoini väärtus esmakordselt 20 000 dollari piiri.

Aastaga on bitcoini väärtus peaaegu neljakordistunud, põhjuseks on suurinvestorite soov leida võimalusi kiire kasumi teenimiseks. Analüütikud usuvad, et kui USA dollar nõrgeneb, siis kasvab krüptoraha väärtus veelgi.