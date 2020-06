Kiire nett ja toimiv tugi on hügieenifaktor

Eestis oleme harjunud ütlusega, et internet ning selle kättesaadavus kõigile ja kõikjal on võrdsustatav muude inimõigustega, mis on igaühele kaasasündinud ja võõrandamatud.

Ilmselt pole enam ühtegi ettevõtjat, kes ei peaks kiiret, turvalist ja kõikjale ulatuvat internetti samasuguseks põhiõiguseks ja toimiva majanduskeskkonna lahutamatuks osaks.

Sõltumata sellest, milline on ettevõtte tegevusprofiil, kus ta tegutseb ja kui palju on tal töötajaid, ei kujuta keegi praeguses maailmas ette töötegemist ilma toimiva kiire internetiühenduseta, osutab Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Margus Vaino. „Olgu tegemist globaalsele masinatööstusele peendetaile tootva tehase, Eesti-sisest või rahvusvahelist transporti korraldava logistikaettevõtte, vabakutselise disaineri või iga päev sadadele tuhandete lugejatele-vaatajatele sisu tootva meedia­ettevõttega – nende äri edukuse alus on laitmatult toimiv tõrgeteta internetiühendus,“ kirjeldab Vaino. „Meie roll telekomi- ja IT-teenuste pakkujana on siinkohal töötada välja lahendused ja pakkuda taristut, et igal kliendil oleks võimalik keskenduda just oma põhitegevusele ning mitte raisata aega ja ressurssi muretsemiseks, kas teenus ikka toimib ja on piisavalt turvaline.“

Klientide mured ööpäev läbi

Selle lähenemise olulisust, et internetiteenus ja IT-tugi ei saa olla midagi, mille üle ettevõte peaks muretsema, kinnitab ka Eesti inimestele eri maailma otstesse reise vahendav ja muid reisiteenuseid osutav Reisiparadiis OÜ tegevjuht Nastasja Neem. „Internet peab olema kiire, internet peab olema olemas ja ilma internetita jääks meie maailm seisma,“ sõnastab ta kolm printsiipi, millele kirjutaks alla ilmselt iga ettevõtja.

Elisa Eesti

Reisiparadiisi tegevjuhi sõnul on ühenduvus oluline ühelt poolt ettevõtte CRM-tarkvara ja serverite halduse vaates, teisalt teenindusettevõttena klientide ja koostööpartneritega suheldes. „Meie kirjavahe­tus partnerite ja klientidega on ööpäevaringne – [olgu või] SOS-olukorrad klientidega, kus vastame e-kirjadele ka väljaspool kontorit ehk sisuliselt kogu töö sõltubki internetist,“ kirjeldab Nastasja Neem. „Kui oled ise sõidus ja internet puudub või on see väga aeglane, siis on paanika kerge tekkima, sest kogu infole ja broneerimissüsteemidele ning kliendihaldus­programmile pääseb ligi vaid üle interneti.“

Margus Vaino sõnul on sarnane pilt omane 99 protsendile ettevõtetele, sõltumata tegevusalast ja ettevõtte suurusest. „Tootmine, teenindus, IT- või muud teenused – mitte pelgalt kliendid ja koostööpartnerid pole üle maailma laiali. Sageli on ka ettevõtte enda töötajad kaugkontoris, olgu siis mõnes muus Eesti piirkonnas või suisa teises maailmajaos ja ajavööndis,“ loetles Elisa ärikliendiüksuse juht. „Nii meil Eestis kui ka avardunud – ja pahatihti ärevas – maailmas on juba kujunenud reegliks, et tööandjatele on muutumas hügieenifaktoriks võimalus pakkuda paindlikke kaugtöölahendusi ning sageli ka ettevõtte spetsiifikast tulenevaid turva- ja erilahendusi.“

Seisakuteta infomaailm

Koos infovahetuse kiirenemisega on sagenenud ka ootamatused, seda suuresti ka selle tõttu, et nii era- kui ka tööelus arvestame pideva ühendatusega. Ning kui tuleb ette olukordi, kus ühendus katkeb ja kiirused kõiguvad, siis juhtuvad need kindlasti kõige ebasobivamatel hetkedel. „Meil oli üks juhus, kus keset tööpäeva internet katkes ja kiirused hakkasid kõikuma. Teine kord oli see ühel messil [4G wifi ruuter-modemiga] – tehnilise toe abiga lahendati küsimus 15 minutiga,“ kirjeldab Nastasja Neem Reisiparadiisist. „On olnud situatsioone, kus töö oleks võinud Elisa tehnilise toeta tundideks täiesti seisma jääda. Ja nagu me teame – aeg on raha.“

Iga päev erineva suurusega ettevõtjatega suhtlev Margus Vaino lisab, et sellest vanast, ent siiani aktuaalsest tõdemu­sest lähtuvad oma töös nii tema kui ka kolleegid Elisas. „Ma usun, et iga ettevõtte soov on kasvada ja areneda, olgu selles siis viis, viiskümmend või viissada töötajat. Mida väiksem aeg kulub ettevõtjal tehnilistele küsimustele või muredele, seda enam saab ta keskenduda oma põhitööle ja luua seeläbi lisandväärtust ettevõttele, töötajatele ning kogu ühiskonnale. Ja meie edu mõõdikuks omakorda on selleks sobilike tingimuste loomine,“ lisas Elisa ärikliendiüksuse juht.

” Võimalus pakkuda paindlikke kaugtöölahendusi ja spetsiifilisi erilahendusi on hügieenifaktor. Margus Vaino, Elisa ärikliendiüksuse juht

Parim internet on see, mis toimib

Praegu pole Eestimaal praktiliselt paika, kuhu Elisa 4G mobiilne internet ei jõua. Kuid sellegipoolest võib ette tulla olukordi, kus levi on häiritud näiteks hoone materjalidest tingituna või on lähim tugijaam mõnevõrra kaugemal. Ent ka sellisteks juhtudeks on olemas tõhus abimees – majaseinale või katusele paigaldatav väliruuter.

„Uue väliruuteri eripära seisneb selles, et erinevalt tavalisest 4G antennist ei pea seda suunama konkreetse tugijaama poole ja silindriline disain tagab levi vastuvõtmise igast suunast,“ kirjeldab Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli. „Võrreldes tavalise ruuteri ja antenniga võimaldab väliruuter võtta signaali vastu neljast erinevast suunast ja tuua võrgukaabliga antennist tuleva levi otse tuppa.“

” Väliruuter on eriti sobilik maakohtades, kus õues on levi olemas. Toomas Polli, Elisa tehnoloogiaüksuse juht

Väliruuter koosneb antenni ja 4G raadiomooduliga välisest seadmest, mis on ühendatud tubase seadme ehk harjumuspärase wifi­-ruuteriga. Seadme uudsus seisneb selles, et välimine seade võib sisemisest olla kuni 100 meetri kaugusel ilma kasutajakogemust mõjutamata ehk antenni on võimalik paigaldada ka katusele ning vedada kaabel tuppa läbi pööningu.

Elisa tehnoloogiaüksuse juhi sõnul on väliruuter eriti sobilik maakohtades, kus õues on levi olemas, kuid siseruumides signaal nõrk. Samuti ka linnas, kus kortermajas või eramus on probleeme leviga näiteks keldrites.

Toimiv võrk vajab mahtu/kiirust, kuid samuti tarka võrgu planeerimist. Oluline on koormuste kasvu ette ennustada ja võimalikult palju kitsaskohti juba eos lahendada. Igal inimesel on välja kujunenud teatud interneti kasutamise mustrid. Võrguarenduse seisukohalt teeb aga asja keeruliseks see, et need mustrid aeg-ajalt muutuvad ja muutused võivad olla üsna kiired. Kasutamistrendi muutuse võib kaasa tuua mõne uue rakenduse kasutusele võtmine – näiteks viimasel ajal kiiresti populaarust kogunud TikTok. Või siis näiteks kõiki meid mõjutanud koroonaviiruse epideemia, mille tulemusena tuli juurde täiesti uusi tarbimisviise. Eriolukorra tõttu lõid rekordeid nii kõnede arv kui ka andmemahud, samuti muutusid tarbimisajad.

Kui võrgu vundament on hästi laotud, siis saab sinna vajaduse korral lihtsalt juurdeehitisi teha ehk rahvapäraselt öeldes võimsust juurde panna.