Kiire ümberotsustus. Rahapesuskandaalis panga juht astus ootamatult tagasi

USAs sündinud pangajuhi Brian Hartzer ütles alles eile, et kavatseb pangajuhtimist jätkata. Tänane samm näitab, kui tundlikuks on avalikus arvamuses ja poliitiliselt muutunud Austraalia ülikasumlike suurte pankade eksisammud.

Harzer lahkub pangast 2. detsembril. Ta on Austraalia nelja suurpanga juhtide seas kolmas, kes jätab pangavõtmed järgmise juhi kätte.

Austraalia finantsinspektsioon Austrac algatas läinud nädalal kohtuasja Westpaci vastu, kes rikkus 23 miljoni maksega rahapesuvastase võitluse seadust.

Austraalia peaminister Scott Morrison kutsus panga nõukogu kaaluma pangajuhtide lahtilaskmist, kuid panga nõukogu esimees Lindsay Maxsted ütles nädalavahetusel, et muudatused panga tippjuhtkonnas destabiliseeriks panka.

Kõik muutus täna, kui Maxsted teatas nii Harzeri lahkumisest kui ka enda pensionile minekust tuleva aasta esimeses pooles. Alles septembris lausus ta, et ei pea pensionile jäämise plaane.

Harzer ütes eile pangajuhtidega kohtumise, et see kriis pole mingi Enron või Lehman Brothers.

Seotud lood: Austraalia pank rikkus 23 000 000 korral rahapesuvastase võitluse seadust

Ajaleht The Australian kirjutas, et Harzer ütles juhtidele, et austraallased lähevad oma tavaeluga edasi ja see rahapesuskandaal pole nüüd küll mingi oluline teema, mida peaks ise kuumaks kütma.

Maxsted ütles, et tal on väga pettunud Harzeri sõnades. Panga nõukogu ei nõustu pangajuhi vaatega.