Kiired arengud Lätis: parlament plaanib juba homme alkoholiaktsiisi langetuse hääletusele panna

Nimelt otsustas täna Läti parlamendi eelarve- ja rahanduskomisjon panna homme seimis erakorraliselt hääletusele kange alkoholiaktsiisi langetuse 15% võrra, kirjutab Delfi.lv. Seejuures on komisjon palunud erakorraliselt ka seaduseelnõu kaks lugemist korraga läbi viia.

Komisjoni esimehe Martins Bondars põhjendas, et Eesti on võtnud alkoholiaktsiisi langetust puudutava seadusemuudatuse väga kiiresti vastu ja sellel on oma mõju Läti piirialadel elavate inimeste sissetulekutele ja Läti riigi eelarvele.

Bondarsi sõnul on Läti aktsiisiseaduse muudatus vajalik, et kiiresti piirata Eesti alkoholiaktsiisi langetusega seotud mõju Lätile. Komisjoni poolt välja käidud seadusemuudatuse puhul tehti koostööd ka Läti rahandusministeeriumiga, kes pakkuski välja, et lühiajalises plaanis aitaks olukorda päästa just kange alkoholi aktsiisi 15% langetus.

Praegu Lätis kehtiva aktsiisiseaduse kohaselt tuleb 100 hektoliitri absoluutse alkoholi pealt maksta 1840 eurot aktsiisi. 1. juulist tõuseks see 2025 euro peale. Samas eelarve- ja rahanduskomisjoni poolt välja käidud seadusemuudatuse järgi langeks see summa 1564 euroni.

Hetkel välja käidud seadusemuudatus ei puuduta ei õlu, veini ega teisi jooke, mille alkoholisisaldus ulatub 22%-ni.