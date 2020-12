Kiirelt kasvav Terminal Oil sai ka Tallinnas oma vedelkütuste terminali. Tegu on ühe kaasaegseimaga Eestis

Terminal Oil gruppi kuuluvad tänaseks 24 teenindusjaama üle Eesti ning kaks vedelkütusterminali, mis asuvad Tartumaal Kärknas ning Harjumaal Maardus. Tehing jõustub pärast seda, kui ka konkurentsiamet on sellele loa andnud.

2002. aastal avatud ning Tallinn-Narva maantee ääres 3,4-hektarilisel maa-alal laiuva Kroodi vedelkütuseterminali näol on tegemist Eesti ühe kaasaegseima ning uuema terminaliga, kus mahutite arv on 24 ning kogumaht 29 000 kuupmeetrit. Raudtee-estakaadil saab korraga laadida 16 vagunit ning auto-estakaadil 5 tsisternautot.

Vaja rohkem väiksemaid, kompaktseid mahuteid

Terminali Oil grupi juhatuse liikme Raido Raudsepa sõnul on Kroodi Terminali omandamine üks osa ettevõtte pikaajalisest arengustrateegiast. "Vedelkütuseturul on logistiline efektiivsus kõige olulisem ning järjest enam Põhja-Eestis tegutsedes ning teenindusjaamasid opereerides on terminali omamine antud piirkonnas väga oluline," rääkis ta.

Pikaajalise terminalipidajana tunnetab ettevõte, et teekonnal rohelisemate biokütuste ajastusse on transpordikütuste turul efektiivsemaks toimimiseks vaja järjest enam kompaktseid väiksemaid mahuteid. Seda ka Kroodi Terminal Terminal Oili grupile pakub. "Kroodi Terminalist hakkame suuremas osas teenindama Harjumaad, Lääne-Eestit ning saari, lisaks ka Tallinna ja Tartu lennujaamasid," lausus Raudsepp.

AS Kroodi Terminali ning MK Kamioni pikaajaline aktsionär ning suuromanik Nikolai Russakovi sõnul on Terminal Oili näol tegemist pikaajalise ning usaldusväärse partneriga, kes on aastaid juba Kroodi Terminali teenuseid kasutanud.

"Meie perekond leidis, et antud situatsioonis on kütuseturul ainult terminalina tegutsedes väga palju uusi väljakutseid ning koostöös perekond Raudsepaga nägime oma varale pikaajalise visiooniga noori ning ambitsioonikaid edasiviijaid, kes kindlasti terminali operaatorina omavad pikaajalist kogemust," lausus Russakov.

Ta lisas, et Raudseppadel oli ka kindel nägemus terminali tulevikust ning plaanidest. "Soovijaid AS Kroodi Terminali omandamiseks oli mitmeid – nii kodu- kui ka välismaalt –, kuid meil on hea meel, et terminal jääb Eesti kapitalile ning kodumaisele pere-ettevõttele," rõhutas Russakov.

Ettevõtete üleminekut aitasid teostada advokaadibüroo TGS Baltic AS, finantsstrateegia ettevõte Finsa OÜ ning suure panuse andis AS LHV Pank, kes on antud tehingu finantseerija.

Terminal Oil laieneb

100% kodumaise pere-ettevõtte Terminal Oil grupi koosseisu kuuluvad AS Tartu Terminal, vedelkütuste transpordiga tegelev OÜ Terminal Logistics, varahaldusettevõtted OÜ Terminal Oil ning OÜ Gallum Kommerts, teenindusjaamasid arendav R&R Real Estate OÜ ning nüüdsest ka AS Kroodi Terminal ning vedelkütuste hulgimüügiettevõte MK Kamion OÜ.

2020. aasta lõpus avab Terminal Oil uued automaattanklad Iklas, Värskas ning Puurmanis, samuti on ehitusjärgus teenindusjaamad Tallinnas ning Narva-Jõesuus. Lisaks eelnevale on 2021. aastal plaanis avada teenindusjaamad Tallinn-Tartu maantee keskel Mäekülas ning Jõhvi linnas – arendustööd on pooleli Pärnus.

Uued teenindusjaamad arvestavad juba tänaseid trende, kus sortimendis on lisaks fossiilsetele vedelkütustele ka LPG ja CNG autogaasid ning elektrilaadijad.