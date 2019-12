Kiiresti kasvavad idufirmad on viimase aastaga üüratu summa Eesti riigile maksudeks maksnud

Kolmas oluline number on riigile makstavad maksud. Selle aasta lõpuks maksavad iduettevõtted kokku üle 60 miljoni euro tööjõumakse, mis on kolmandiku võrra enam kui 2018. aastal. Siis küündis tööjõumaksude maht 45.5 miljoni euroni.

Neljandana väärib väljatoomist, kui palju raha on siinsed idufirmad suutnud kaasata. Kui kümme aastat tagasi kaasasid iduettevõtted aastaga kõigest neli miljonit eurot, siis tänavu ületas Eesti idufirmadesse investeeritud summa 250 miljoni euro piiri. Siinsetel iduettevõtjatel on Truu sõnul häid teadmisi ja kogemusi nii toodete ja teenuste arendamises ning turule toomises kui ka investeeringute kaasamises.

“Eesti startup-kogukond on jõudnud arenguetappi, kus me ei pea enam kirjeldama, kes me oleme ja kust me tuleme, vaid saame ettevõtteid üles ehitada, arendada ja viia globaalsetele turgudele, luues väärtust nii investoritele kui ka majandusele ja ühiskonnale laiemalt,“ rääkis Truu.

Viienda ja viimase aspektina tasub ära märkimist, et Eesti idusektor on üks kiiremini kasvavaid sektoreid Eestis, mis kasvab üle 30% aastas, ületades oluliselt Eesti SKP kasvu.

“Kui varasemalt on meie eesmärk olnud startup-kogukonda elavdada, siis nüüd näeme selgelt, et Eestis on juba toimiv kogukond. Riigi ja ka meie eesmärk on pakkuda alustavale ettevõtjale sidusat, toetavat ja hästitoimivat keskkonda oma ideede elluviimiseks ning ka iduettevõtte loomiseks ja arendamiseks,” märkis Truu.

Eestis ühendab ja toetab iduettevõtjaid Startup Estonia. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx.