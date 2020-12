Kiirlaenufirma vastulause: me ei saada krediitkaarte võlgades inimestele

Ärileht avaldab Placet Groupi juhatuse liikme Aleksandr Kostini vastulause täismahus:

"Käesolevaga avaldab Placet Group OÜ, et 22.12.2020 avaldatud Delfi portaalis artikli „Kiirlaenukontor astus üllatava sammu. Võlglane sai kirja ja „jõulukingituse" „ sisu on eksitav ning ei vasta tõele. Kuna artikkel puudutab Placet Group OÜ poolt krediitkaarte väljastamist, siis sellega seonduvalt soovime selgitada järgnevat:

Tõepoolest, selle aasta teises pooles tuli Placet Group OÜ, mille alla kuuluvad laenupakkujad smsraha.ee ja laen.ee, välja oma krediitkaardiga. Krediitkaardiga saavad kliendid kasutada oma krediidikontol olevat raha kõigiks igapäevasteks toiminguteks, olgu nendeks viipemaksed või ostud e-poodides, sama mugavalt nagu seda on juba aastaid saanud teha kõigi suuremate kommertspankade kliendid. Lisaks igalt ostult teenitakse cashbacki.

Placet Group OÜ oli esimene krediidiandja, kes koostöös Wallester AS-ga tõi turule unikaalse krediitkaardi. Placet Group-i jaoks oli see oluline samm ning seetõttu sai usaldusväärseks koostööpartneriks valitud just Wallester AS, mis põhineb Eesti kapitalil ning on VISA ametlik partner.

Mis puudutab krediitkaartide saatmist klientidele, siis siinkohal selgitame, et krediitkaardi kasutamise eelduseks on kliendi kehtiv krediidikonto leping Placet Group OÜ-ga, mille alusel võimaldab krediidiandja kliendile krediidi kasutamist. Saadame välja krediitkaarte ainult püsiklientidele ning need kliendid, kellel on laenuvõlg, krediitkaarte meilt kindlasti ei saa. Placet Group OÜ tegevus kuulub finantsinspektsiooni järelevalve alla, mis tähendab, et järgime hoolikalt vastutustundliku laenamise nõudeid ning laenu pakkumine „võlglasele" ei ole krediidiandja jaoks aktsepteeritav.

Kokkuvõtteks soovime avaldada, et vaatamata sellele, mis sisuga infot blogija ajakirjandusse edastas, ei väljasta Placet Group OÜ krediitkaarte võlgades olevatele klientidele ning artikkel on selles osas eksitav ja ettevõtte mainet kahjustav.

Loe algset lugu siit.