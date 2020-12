Kiirlaenukontor astus üllatava sammu. Võlglane sai kirja ja "jõulukingituse"

Tuletame esmalt meelde, et Võlglane kajastab enda blogis seda, kuidas ta saab hakkama suure võlakoormaga, mille tekitas hasartmängusõltuvus, täpsemalt spordiennustuste tegemine. Mees on seisus, kus ta on laenu võtnud paljudest kiirlaenukontoritest ja neile oma halvast olukorrast ka teada andnud. Ta on maksetega ka hilinenud ning saanud näiteks Placet Groupilt leppetrahvi. Ühesõnaga - mees, kellele laenu või muid krediiditooteid peale anda ei ole mõistlik ega vastutustundlik.

Oma blogipostituses kirjeldab Võlglane, kuidas ta on Placet Groupilt saanud viimasel ajal kolm kirja ja sama palju trahve.

"11. november 2020 - ma saan Placet Groupilt 3 kirja: Teil on tekkinud võlgnevus. Info võlgnevuse kohta on lisatud manusena. Täpsema info saamiseks helistage palun meie numbril 6630110. 18. november 2020 - Placet Group määrab mulle kolm 5-eurost meeldetuletustrahvi. Lisaks ka erinevad viivised," kirjeldab ta ning jätkab:

"Ja nüüd eile, 18. detsembril 2020, pärast prügikasti tühjendamist avan ma pahaaimamatult postkasti (no selle päris postkasti, füüsilise). Teades, et ma hetkel mitte kuhugi sentigi võlgu pole, siis pole juba ammu väga muretsenud, mida sealt postkastist keegi või ma ise avastada võiks. Aga seekord oli üllatus suur - seal oli kiri Placet Groupilt. Suurelt ümbriku tahaküljele firmanimi kirjutatud ja puha. Oleks kellegi teise kätte sattunud, oleks võinud probleeme tekkida.

Igal juhul - enne, kui kirja avama hakkasin, läksin vaatasin igaks juhuks Placet Groupi kõik portaalid üle - smsmoney, laen ja smsraha. No ei olnud mitte kuskil midagi halba kirjas. Kõik hästi nendega.

Järgmine mõte - kas tõesti saadavad nad selliselt jõulukaarte? See oleks nagu eriti veider ja samas ka ebameeldiv.

Aga mis seal ikka - leidsin igatahes vaiksema nurgakese ja avasin ümbriku. Seal sees oli hoopis...Placet Groupi krediitkaart! Ühesõnaga, kuu aega tagasi nad alles määrasid mulle leppetrahvi ja olin juba mustas nimekirjas nende jaoks ja nüüd saadetakse mulle krediitkaart. Vastutustundlik laenuandja, ma ütlen! Tegin sellest kirjast pildi ka - "Soovime Sind tänada usalduse ja meie teenuste kasutamise eest." Häid jõule! :)"