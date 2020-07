KIIRÜLEVAADE | Koroonakriis räsis Eesti staaride firmade käibeid kohati väga karmilt Tanel Saarmann reporter RUS

Juss Haasma, Märt Avandi ja Ivo Linna. Foto: Martin Pedaja

Ärileht vaatas 16 tuntud artisti teise kvartali maksustatavaid käibeid ning leidis, et mõni meie armastatud esineja on päris valusalt koroonakriisi tõttu pihta saanud. Tõenäoliselt on kannatanud aga kõik, sest kontserte ja muid esinemisi vahepeal lihtsalt ei toimunud. Nii mõnelgi jäi ära kümneid raha sisse toovaid üritusi. Eriti hoidsid end aga karmil ajal tagasi vanemad tegijad.