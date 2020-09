Kiirusta, saada oma idee küberturvalisuse häkatonile

Sündmuse eesmärk on meie küberruumi kindlustamine läbi erinevate küberturbe valdkonna probleemide lahendamise ning arendada välja 48 tunni jooksul klikitavad prototüübid.

"Sel aastal korraldame koostöös Startup Estoniaga juba järjekorras neljandat küberturbe häkatoni. Rõõm on näha, kuidas iga aastaga huvi valdkonna vastu kasvab ning kuidas häkatonil valmivad lahendused on kooskõlas küberturbe valdkonna põletavamate probleemidega. Järjest enam kuuleme uudiseid, kuidas Eesti küberturbe startupid kaasavad investeeringuid, kasvavad töötajate arvult ning järjest enam suureneb ka nende startupide soov kogukonda tagasi panustada. Ka sel aastal oleme juba kaasanud ning läbirääkimised käivad mitmete organisatsioonide ja startupidega, kes soovivad veel lapsekingades olevaid meeskondi toetada nii rahaliste kui ka sisuliste auhindade ja toetusega," lausus Garage48 projekti juht ning ürituse üks peakorraldajaid Merit Vislapu.

Garage48 Cyber Security Online Hackathon 2020 toimub 23.-25. oktoobril ning ideede esitamine on avatud kuni 27. septembrini.

Üritusel avaneb võimalus vahetada mõtteid ja töötada võimekalt koos teiste küberkaitse probleemide lahendamisest huvitatud inimestega uute lahenduste ja ärivõimaluste kallal. Parimate tulemuste saamiseks on intensiivsesse arendusnädalavahetusse kaasatud tipptasemel mentorid ja rahvusvahelise kogemusega eksperdid.

Osa võtma on oodatud arendajad ning süsteemiinsenerid, tootedisainerid, küberjulgeoleku eksperdid ja entusiastid, andmespetsialistid, ettevõtte arendajad ja visionäärid ning projekti- ja meeskonnajuhid.

Küberturvalisuse häkatoni peamine eesmärk on tutvustada ja tugevdada Eesti mainet tugeva, julge ja ühendatud küberturvalisusega riigina. Selle online häkatoniga soovivad korraldajad kasvatada, toita ja laiendada küberturvalisuse kogukonda ning aidata kaasa uute küberturvalisuse idufirmade tekkele siin samas Eestis.

"Eestit tuntakse maailmas kui väga edukalt küberturbega hakkama saavat riiki. Kuna ükski riik ei soovi olla seisev kivi, millele kasvab sammal peale siis keerame küberturbe vaatest vinti ikka peale ning pakume küberturbe ärivajaduste arendamisest huvitatud inimestele üha järgnevaid arenemise võimalusi. Küberturvalisuse häkatoni peamine eesmärk on pakkuda rahvusvahelisele küberturbe lahenduste arendamisest huvitatud inimestele võimalust nädalavahetuse jooksul saada kiirendust oma ärile aluse panemisel. Meie soov on, et ürituselt arengutõuke saanud meeskonnad näevad ja kogevad piisavalt Eestis olemasolevat küberturbe kompetentsi ning valivad Eesti oma tulevase OÜ peakontoriks," sõnabsStartup Estonia küberjulgeoleku projekti juht Marily Hendrikson.