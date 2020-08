KIKIt toetust taotlenud ettevõtja: riigi raha jagamine peaks olema oluliselt läbipaistvam

Tartumaal Võnnu vallas üheksa aastat tegutsenud Ever Invest OÜ taotles KIKis ringmajanduse programmist vanade põllumajandushoonete lammutamiseks toetust. Jaanipäevaks said nad vastuse, et toetust neile ei anta.

„Kui saime eitava vastuse, siis tegime teabenõude, saamaks teada, millised olid hindamistulemused ja mille alusel me toetusest ilma jäime. Et aru saada, mida paremini peaks tegema,“ rääkis Habemiku talu pidav Aasta põllumees 2015 Romet Rässa. Talu peavad nad koos poja Siimuga, kes on Ever Investi omanik.

KIKile saadetud kirjas palus taotlusega tegelenud projektijuht Jaano Rässa saata neile projekti hindamislehed, et nad teaksid arvestada, millised olid hindajate arvates nende projekti tugevused ja nõrkused.

Projektikoordinaator Enn Selgi tõi oma vastuses välja, et positiivse otsuse said projektid, mis esitati põllumajanduskemikaalide ladude lammutamiseks ja neis sisalduvate ohtlike kemikaalide likvideerimiseks.

„Tulenevalt eeltoodust said need projektid hindamisel kõrgemad hindepunktid projekti keskkonnakaitse mõju eest. Muus osas olulisi nõrkuseid taotluses ei olnud ning edaspidisel taotlemisel võib kasuks tulla see, kui lisaks taotluses näidatud kohustuslikule omaosalusele lisate ka täiendava omaosaluse ning sellest tulenevalt on võimalik saada kõrgemad hindepunktid,“ seisab Selgise saadetud vastuses.

Raha oli vähe

Ei mingeid hindamislehti, mis Rässa sõnul on seda imelikum, et projektide hindamine toimus konkreetsete punktide alusel. Toetusest ilma jäämise teavituses märkis, KIK, et ringmajanduse programmi eelarve piiratud vahendite tõttu oli maastikupilti kahjustavate ehitiste likvideerimise alategevuse osas võimalik rahastada projekte, mis said hindamisel vähemalt 3,05 punkti (76,3% hindamispunktidest). Ever Investi projekt sai 2,45 punkti ehk 61,3% hindamispunktidest.

Rässa sõnul peaks riigi raha jagamine olema läbipaistev, kuid praeguses asjaajamises ta seda ei tunne.

KIKi kinnitusel ei olnud Ever Investi taotluses olulisi nõrkusi, mistõttu ei olnud võimalik neile mitterahastamise teates ka eraldi märkusi välja tuua ning varasemates voorudes on selliste hindepunktidega lammutusprojektide taotlusi olnud võimalik rahastada.