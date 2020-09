Killustikutootja vägikaigavedu maanteeametiga: Eesti ei taha riiklikus tee-ehituses võtta omaks Euroopas tunnustatud tehnoloogiat

Eesti suurima paekivikillustiku tootja sõnul pole maanteeameti vastuseisu tõttu erinevalt naaberriikidest Eesti teedeehituses võimalik kasutada odavamat ja kvaliteetsemat nn sidumata segude tehnoloogiat. „Selle asemel kehtivad Eestis nõukogude aegsed ehitusnormid, muutes ehitamise kulukas ja ebakvaliteetseks, sest teed lagunevad kiiresti,” leiab Paekivitoodete Tehase OÜ tegevdirektor Kuldar Õunapuu.

Maanteeameti teehoiu arendamise osakonna juhataja Janek Hendriksoni sõnul ei vasta aga paekivikillustiku tootja väide selle kohta nagu nad ei lubaks riiklikus tee-ehituses sidumata segusid kasutada tõele. Ka ei saaks nad mingit materjali eelistada juba Euroopa Liidu siseturu reeglitest tulenevalt.

Kuldar Õunapuu leiab aga, et maanteeamet ei soosi sidumata segusid oma objektidel hoopis seetõttu, et uued tehnoloogiad eeldavad teatud mugavustsoonist välja tulekut, kontrolli ja järelevalve parandamist, tehnoloogia uuendamist. „Ehk kõiki neid asju, mida keegi inimlikust laiskusest ja hirmust tulenevalt teha ei tahaks, mistõttu on lihtsam sama moodi nagu viimased 50 aastat on tehtud ka jätkata,” sõnab Paekivitoodete Tehase juht.