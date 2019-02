Kilu: sain käed vabaks ja kasutasin haruldast hetke LHV aktsiate müügiks

“Enda tehingu kohta saan täpsemalt öelda, et müüsin 40000 LHV aktsiat. Oman jätkuvalt 86685 aktsiat ja optsioone 81136 aktsiale. Avaldasime sel ja eelmisel nädalal kõik olulised börsiteated LHV eelmise aasta tulemuste ja järgmise 5 aasta finantsprognooside osas,” märkis Kilu. “Üle 3,5 aasta tekkis mul hetk, kus kogu informatsioon on investoritele avaldatud ja ma ei ole insider."

"Olen LHV-s saanud tulemustasu ainult aktsiaoptsioonides, mis paratamatult tähendab, et ühel hetkel tuleb aktsiaid ka müüa. LHV Panga juhina ei ole mul eriti võimalik valida, millal saan LHV aktsiatega tehinguid teha," ütles Kilu. "Kasutasin seda hetke, et müüa LHV aktsiaid, kuna pean peatselt realiseerima selle aasta LHV aktsiate optsioone ja ka eelmise aasta optsioonide realiseerimiseks võetud laen vajab tagastamist. Kahjuks hetkel küll minule kuuluvate LHV aktsiate arv vähenes, kuid pärast selle aasta optsioonide realiseerimist on mu aktsiate arv peaaegu samal tasemel kui enne.“

Peamine müügi põhjus on selles, et suur osa LHV Panga juhatuse liikmete tasudest on aktsiaoptsioonides, mis toob paratamatult kaasa olukorra, kus mingil ajal tuleb aktsiaid müüa.