Kilvar Kessler: kord saime vihje, et üks "isevalitseja" tahab varastatud raha liigutamiseks Eestisse panka asutada

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul pöördusid toona inspektsiooni poole panga asutamiseks kaks austerlast ja hiljem selgus, et huviliste ringis on ka üks Lähis-Idast pärit isik. Isikud käisid Eestis, kiitsid siinset ettevõtluskliimat ja põhjendasid sellega ka oma huvi. „Kuulasime ära ja tundus mõistlik,” kirjeldas Kessler. „Ent panga tegevuse menetlemisel tuleb ka tuvastada, kes on selle panga lõppomanik ja kust raha tuleb,” märkis Kessler.