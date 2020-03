Kindlustaja muudab tingimusi: lendude ärajäämist, reisieelset haigestumist ning ka riigist lahkumise keelu korral reisi ei hüvitata

„Pakume võimalust sõlmida reisikindlustus, mille üks lisakaitsetest võimaldab reisi tühistada omal soovil. Kui seni oli võimalik omal soovil tühistamise kaitset soetada kuni 14 päeva pärast reisi ostmist, siis alates homsest, 14. märtsist kehtivad nii reisitõrke laiendatud kaitse kui ka omal soovil tühistamise lisakaitse üksnes juhul, kui reis on ostetud kuni 3 päeva enne reisikindlustuse sõlmimist. Kui reis on ostetud juba ammu ning nüüd koroonaviiruse hirmus soovitakse enne reisi ennast kindlustada, ei ole see kahjuks enam võimalik, " selgitas Seesami reisikindlustuse tootejuht Jonatan Jõks.

Kindlustaja sõnul ei ole hüvitatavad ühegi kindlustuskaitse alusel reisid, mis jäävad ära riigi väljakuulutatud sissesõidukeelu tõttu (näiteks USA, Itaalia). Uute reeglite kohaselt ei hüvita Seesam kindlustus selles olukorras ka lennuplaani muudatusest ja lendude ärajäämisest tingitud tõrkeid, ärajäänud üritusi, reisieelset haigestumist ega reisi tühistamist omal soovil. Küll aga on hüvitatud juhud, kus laiendatud kaitse ja omal soovil tühistamise lisakaitsega reisija oli sellises riigis enne keelu kehtestamist ning pöördub keelu tõttu varem tagasi.

„Kui nakkusohtlik olukord peaks Eestis sedavõrd eskaleeruma, et kehtestatakse keeld riigist väljuda, ei ole tingimuste kohaselt tegu kindlustusjuhtumiga," täpsustas Jõks.