Kindlustusfirmad: reisikahjude hulk kolmekordistus

PZU Kindlustuse reisikahjude hulk tõusis tänavu märtsis eelmise aasta sama ajaga võrreldes üle kolme korra. Aprillis saab kasv olema lausa neljakordne.

PZU kahjukäsitluse juht Urmas Saar ütles, et kahjude arv sööstis üles 13. märtsist, mil kehtestati eriolukord. „Hüvitamisele minevate kahjude kogusumma on hinnanguliselt üle poole miljoni euro ja selle taga on peaaegu eranditult pandeemia levik," ütles Saar.

Kuna inimesed on piirangute tõttu kodused ja ei sõideta iga päev tööle, siis sõidukindlustuse kahjud jäid varasemast väiksemaks. Näiteks liiklus- ja kaskokahjude teateid sai PZU nii märtsis kui ka esimeses kvartalis 30 protsenti vähem kui eelmise aasta samal ajal.

Ka Ergo ja If kindlustuse reisikahjude hulk kasvas kolm korda. Ergo registreeris märtsis ligi 900 kahjuteadet ja nõuete kogusumma oli 384 000 eurot. „Suurem enamus neist nõuetest olid seotud koroonaviiruse levikust tingitud reisipiirangutega," kommenteeris Ergo Eesti tegevjuht Marek Ratnik.

„Kahjukäsitluses näeme, kuidas reisikindlustuse kahjude arv on hüppeliselt kasvanud, samal ajal on vähenenud liikluse- ja kaskokindlustuse juhtumite arv ning elu- ja ravikindlustuse juhtumite arv," jätkas Ratnik.

Ta tõi välja, et mida vähem on tänavatel liiklust, seda suurem mõju üldisele kahjukäsitlusstatistikale. „Näeme, et liikluskahjude arv hakkas langema juba veebruari lõpus, kui oli koolivaheaeg. Sellele järgnenud epideemia välja kuulutamine on avaldanud kahjudele nädalast nädalasse üha suuremat mõju. Märtsis langes liikluskahjude hulk 26 protsenti võrreldes aasta varasemaga ning märtsi kolmandal nädalal oli kahjude arv lausa 50 protsenti väiksem aasta varasemaga võrreldes," rääkis Ergo juht.

Huvitav trend on ka see, et inimeste huvi elu- ja ravikindlustuse vastu on kasvanud. „Mõistetakse, et kui omal piisavalt sääste pole ja inimesega peaks midagi juhtuma, siis elukindlustus aitab perel mõnda aega hakkama saada. Elukindlustus on ka ainus kindlustusliik, kus koroonaviirusesse haigestumine ei ole välistus," lisas Ratnik.