Kindlustusseltsid tahavad võimalust anda kogumispensionite portfell riigile

“Kindlustusandjad on lepinguid sõlminud ja rahalisi vahendeid investeerinud seadusega kehtestatud väga rangeid piiranguid järgides. Arvesse võttes piirangute iseloomu, tegeleb eluaegsete pensionilepingute sõlmimisega tänaseks üksnes kolm kindlustusandjat – Compensa Elukindlustus, ERGO ning SEB Elu- ja Pensionikindlustus,“ teatas Eesti Kindlustusseltside Liit ministritele saadetud kirjas. „Teenus ei ole olnud kindlustusandjatele kasumlik, kuid kindlustusandjad on teinud investeeringud pikemat perspektiivi silmas pidades. Eesti Kindlustusseltside Liit on üle kümne aasta rõhutanud vajadust kogumispensioni süsteemi muuta, ennekõike sellesse paindlikkust lisades, kuid kahjuks ei ole meie üleskutsed langenud viljakasse pinda. Nendest mitmega, näiteks pensioni investeerimiskontoga, on kaasa tuldud alles nüüd, kohustusliku kogumispensioni lõpu eelõhtul.”

“Meile teadaoleva info kohaselt on plaanis muuta seadust selliselt, et kindlustusandjatele ja kindlustusvõtjatele antakse õigus täna kehtivad lepingud ühepoolselt üles öelda. Samuti oleme mõistnud, et tingimused pigem soodustavad lepingute katkestamist kui jätkamist,” seisab kirjas. “Meile teatavaks tehtud tagastamisväärtuse arvestamise põhimõtted lubavad järeldada isegi seda, et tagastamisväärtus võib olla ka suurem vahenditest, mis kindlustusandjale on üldse laekunud. Lisaks ei arvesta muudatus kindlustusandjatele kaasnevate erakorraliste kuludega, näiteks investeeringutest väljumisel ja klientide teenindamisel.”

Liit teeb ettepaneku täiendada kogumispensionide vabatahtlikuks muutmise põhimõtteid selliselt, et kindlustusandjad, kes ei soovi muudatuse järel jätkata pensionilepingute täitmist ja uute sõlmimist, võivad nõuda lepingute portfelli üleandmist riigile, kes võtab klientide teenindamise seejärel üle.