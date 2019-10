Kindlustusseltsid: tormi kahju võib ulatuda mitme miljoni euroni

EKsLi kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul muutub purustuste oht tõenäolisemaks, kui keskmine tuulekiirus ületab 21 m/s. „Tavapäraselt on tormituultest tingitud kindlustusnõuete kahjusumma keskmiselt üle miljoni euro aastas. Tugevad tormid koos kaasneva üleujutusega, nagu olid Pärnus 2005. aastal, suurendavad tekkinud kahju kordades,“ ütles Reimets.

Viimase 10 aasta kõige suurem tormituule kahju oli 2013. aastal, kui oktoobri ja detsembri tormide tuulepuhangud ulatusid üle 30 m/s. Üle Eesti oli sel aastal 1156 hoonetega seotud tormikahju kindlustusjuhtumit kogusummaga 2,2 miljonit eurot. Samas suurusjärgus kahjud olid ka 2011. ja 2015. aastal.

If Kindlustuse varakindlustuse grupijuhi Lauri Nõu sõnul on kindlustusselts nädalavahetusel toimunud tormi järgselt registreerinud üle 80 kahjujuhtumi, mille kahjude kogusumma ületab 225 000 eurot ning võib prognoosida, et see summa kasvab oluliselt. „Suuremaid kahjustusi põhjustavad tuule mõjul purunenud katused ja kukkunud puud. Katuste parandamisel tuleb nii mõnigi kord remontida lisaks vihmavee tagajärjel tekkinud kahjustusi inimeste kodudes. Käesoleva tormiga seoses oleme saanud rohkem kui 40 teadet katuste purunemisest, kahel juhul lendas minema terve kortermaja katus,“ lisas Nõu.