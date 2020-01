Kindlustusturule tahab uus tegija: asutame ühistu ja hakkame ise kahjukindlustuse turul peremeesteks

Ühistu kodulehel seisab „Asutame kindlustusühistu ja hakkame ise peremeesteks Eesti kahjukindlustuse turul ja jätame rohkem rikkust Eestisse“. Eesmärgiks on kasvatada turuosa 1% aastas ja saada 20 aasta pärast Eesti kahjukindlustuse turu liidriks.

Eesti Kindlustusühistu ÜKS juhatuse liikme Tarmo Lääne sõnul on selle ühistu loomisprotsess kestnud juba kaks aastat. “Olen viimased kaks aastat elanud selle nimel, et kindlustusühistu saaks ühel päeval taas reaalsuseks. Mind on motiveerinud sellel teel head mõttekaaslased ja eesmärk tuua Eestimaale tagasi kindlustusühistu kui tugeva kodanikuühiskonna lahutamatu osa,” lisas Lääne.

Järgneva kahe kuu jooksul tahab ühistu osamaksetena koguda 7 miljonit eurot. Lõpliku osakapitali suuruse kinnitab finantsinspektsioon tegevusloa taotluse käigus.

Ühistu kodulehel oleva info kohaselt on ühistul plaan, et kui osakapitaliks kogutakse vähem kui 6,5 miljonit eurot, kuid rohkem kui 5 miljonit eurot, siis saab alustada varakindlustuse ja isikukindlustuse teenuste pakkumist. Suuremad varakindlustuse teenused Eesti kahjukindlustuse turul on näiteks kodukindlustus ja ettevõtte varakindlustus. Isikukindlustuse teenused on näiteks reisikindlustus, tervisekindlustus ja õnnetusjuhtumi kindlustus.

Kui kogutud summa jääb 2 kuu pikkuse osakapitali kogumise perioodi lõpuks väiksemaks kui 5 miljonit eurot, siis lubab ühistu puuduolevat rahasummat hakata koguma koostöös ühisrahastusplatvormidega.

"Kui ka koostöös ühisrahastusplatvormidega vajalikku osakapitali summat kokku ei saa, siis maksame liikmetele 100% nende poolt tasutud osakapitali osamaksetest tagasi," lubatakse kodulehel.

Kodulehel oleva ajakava kohaselt on tegevuslitsentsi taotemiseks plaanitud kuus kuus.

Tegevuslitsentsi taotlemine ja arendustegevusega alustamine.

Algab kohe kui osakapital koos. Planeeritud aeg 6 kuud.

Kindlustusteenuste pakkumisega lubatakse alustada kohe kui tegevuslitsents käes ning tarkvaralahendus valmis.